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وزير التعليم العالى يهنئ الدكتور أشرف صبحي بفوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

السبت، 06 مايو 2023 06:29 م
وزير التعليم العالى يهنئ الدكتور أشرف صبحي بفوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب محمد صبحى

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تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (2023- 2027)، متمنين له  دوام التقدم والازدهار ورفع اسم مصر عاليًا دائمًا في جميع المحافل والمراكز الرياضية العالمية على مستوى العالم.
 
وعلى جانب آخر عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه الأول، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.
 
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مؤكدًا على أهمية استعداد الجامعة للعام الدراسي الجامعي القادم 2022/2023.
 
وأشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن التعليم يُمثل البداية الحقيقية لتطوير المجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي وتوفير فرص عمل ملائمة للخريجين، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية قادرة على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بها، نظرًا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة
 
وأوضح الدكتور جمال سوسة أن جامعة بنها الأهلية تضم العديد من المباني ومنها، المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى إنه تمت مراعاة كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة، مستعرضًا الموقف التنفيذي لكافة منشآت الجامعة.

الاتحاد الافريقى للرياضة الجامعيه

التعليم العالى

اشرف صبحى

اخبار مصر



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