اليوم السابع
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وزير الأوقاف يقرر زيادة وقت خطبة الجمعة لـ15دقيقة

السبت، 06 مايو 2023 12:45 ص
وزير الأوقاف يقرر زيادة وقت خطبة الجمعة لـ15دقيقة الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التوسع  في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .
 
 
وتابع البيان: وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول  وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة .
 
 
 

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

وقت خطبة الجمعة

خطبة الجمعة



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