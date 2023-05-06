اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعدد من اللجان

السبت، 06 مايو 2023 01:31 م
نائب محافظ المنيا يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعدد من اللجان نائب المحافظ يتابع امتحانات النقل
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم السبت، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث ( ابتدائي - إعدادى - ثانوى - تعليم مجتمعى وتربية خاصة ) للعام الدراسي الحالي  حيث تفقد نائب المحافظ عدد من لجان النقل بالمراحل التعليمية المختلفة بدء من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.
 
شملت جولة نائب المحافظ تفقد اللجان بمدارس الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات و مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية ،والمنيا الإعدادية الحديثة بنات والتجريبية 1 للتعليم الابتدائي.
 
جاء ذلك بحضور حمدى مصطفى محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا،ونواب رئيس مركز ومدينة المنيا.
 
تابع نائب المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، والتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية.
 
أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من اليوم 6 مايو وتستمر حتى نهاية الشهر، لافتا الى أنه يتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة إلى أخرى، وأكد أنه تم تجهيز جميع اللجان فى  3237 مدرسة  على مستوى المحافظة لاستقبال 811476 طالب وطالبة.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات ، كما تم تشكيل  غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية  للتواصل مع المديرية واللجان الامتحانية،  وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلة قد تؤثر على إجراء الامتحانات، مشددا  على الالتزام التام بتعليمات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر .
 
 

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

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