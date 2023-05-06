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مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.. صور

السبت، 06 مايو 2023 12:36 م
مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.. صور المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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بدأ صباح اليوم المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل متقدم، والتي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية.

ويستطيع المتقدمون لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، معرفة مواعيد مقابلاتهم الشخصية من خلال الدخول برقمهم القومي على موقع النيابة الإدارية، التي بدأت صباح اليوم المقابلات الشخصية.

 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية، أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية، ومنها:
 
1. التأكيد على الحضور فى الموعد المحدد لكل متقدم.
 
2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للمتقدم.
 
3. التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.
 
4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة
 
5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .
 
6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.
 
المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (1)
المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (1)

المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (2)
المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (2)

المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (3)
المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (3)

المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (4)
المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (4)

المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (5)
المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية (5)

 


المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

المستشار عدلي جاد

وظيفة معاون نيابة

معاون نيابة إدارية

وظيفة معاون نيابة إدارية

معاون نيابة

المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة



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