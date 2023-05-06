معاينة مزرعة اشتعل بها حريق أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمزرعة ماشية، اشتعل بها حريق في أبو النمرس، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتبين من خلال المعاينة، نفوق 10 رؤوس ماشية.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المزرعة، ولام يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمزرعة ماشية، في منطقة أبو النمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.