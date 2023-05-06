مراكز المنيا تواصل تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تواصل مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز مطاي، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها11 حالة تعدي على أراضى زراعية بمساحة 1487.5 متر، و 8 حالات إصلاح زراعي بمساحة 1270 مترا، جاء ذلك بحضور نائب رئيس المركز وحكمدار شمال ومركز شرطة مطاي وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.