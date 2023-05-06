مدينة لاهاى الهولندية ترفع رسوم وقوف السيارات إلى 50 يورو

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أعلن مجلس مدينة لاهاى الهولندية، اليوم السبت، فرض رسوم جديدة تبلغ 50 يورو على وقوف السيارات وصفها في بعض الشوارع والمناطق ذات الشعبية المرتفعة للحد من أزمة الازدحام فى تلك المناطق.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكترونى، أن هذه الرسوم سيتم تطبيقها على وقوف السيارة سواء مدة 10 دقائق أو يوما كاملا، في بعض الطرق والمناطق الشهيرة وعلى رأسهم منطقة شاطئ شيفيننجن.



وأوضحت الصيحفة أن سكان المدينة يشكون منذ سنوات من عدم تمكنهم من العثور على مكان لوقوف سياراتهم في وسط المدينة وخاصة منطقة شيفيننجن، والتي زارها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي، ولذلك يهدف مخطط المدينة، والذي سيتم تطبيقه لمدة عام، إلى ثنى السائحين والزوار عن التكدس في وسط المدينة التاريخي والطرق الساحلية، خاصة في الأيام المشمسة.



وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت السياسة المستوحاة من المبادرات في المدن الهولندية الأصغر مثل ليدن، ستعود بالنفع على ميزانية المدينة، خاصة وأن عقوبة عدم دفع الرسوم الجديدة، والتى تبلغ 10 أضعاف الرسوم السابقة، سيكون تثبيت السيارة، وإذا لزم الأمر سحبها واحتجازها.