اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ورصف وتوسعة ورفع كفاءة الطرق.. صور

السبت، 06 مايو 2023 07:15 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ورصف وتوسعة ورفع كفاءة الطرق.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد الحديقة المركزية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال جولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

فتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتطوير الحديقة المركزية، وإنشاء مقاعد ثابتة بها، إضافة إلى إزالة الإشغالات، كما تفقد أعمال التبطين بترعة ميت يزيد والشاكرية، كما تفقد محطة رافع صحى  بشارع صلاح سلامة، كما تفقد أعمال توسعة من الكوبري المعدني الجديد تجاه الموقف، لضمان استيعاب السيارات القادمة من شارع عبد الهادي راضي، ومن الموقف الجديد، والسيارات القادمة عبر المدخل الشرقي للمحافظة، ومنع التكدس المروري.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لرصف شارع عبد الهادي راضي، وأعمال التوسعة التي شهدتها الحارتين، للقضاء على الزحام والتكدس المروري التي عانت منه مدينة كفر الشيخ، موجها بسرعة إنهاء الأعمال بشارع الخليفة المأمون.

 

تفقد الاعمال الجارية بكوبري المرور
تفقد الاعمال الجارية بكوبري المرور

 

تفقد الكوبري المعندني الجديد
تفقد الكوبري المعندني الجديد

 

تفقد محطة الصرف بكفر الشيخ
تفقد محطة الصرف بكفر الشيخ

 

جانب من تفقد الطرق
جانب من تفقد الطرق

 

جانب من تفقد محطة الرفع بمدينة كفر الشيخ
جانب من تفقد محطة الرفع بمدينة كفر الشيخ

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد الحديقة المركزية
محافظ كفر الشيخ يتفقد الحديقة المركزية

 


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