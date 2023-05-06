اليوم السابع
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محافظ بني سويف: إزالة 125 حالة تعد ضمن أولى مراحل الموجة الـ21

السبت، 06 مايو 2023 02:28 م
محافظ بني سويف: إزالة 125 حالة تعد ضمن أولى مراحل الموجة الـ21 الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أول أمس " إزالة  23حالة تعد على مساحة 690 متر ولاية الري، ليصل إجمالي ما تم إزالته ( منذ انطلاق المرحلة الأولى في 29  أبريل الماضي وحتى الخميس 4 مايو الجاري) إلى 125حالة تعد  منها ( 82 حالة تعد بالبناء المخالف  على مساحة 8427 متر أملاك دولة ، 43حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة فدان و13 قيراطا).
 
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت الماضي  "بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

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