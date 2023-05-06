محافظ الجيزة: إنشاء وحدة لطب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية بقرية الودى بالصف

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية متكاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية علي مختلف المجالات والتي تأتي على وأسها إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تحظى بمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكونها أحد أهم المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بهدف تحقيق تنمية شامله في قرى الريف المصري.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة مراحل العمل بعدد من المشروعات التنموية بمراكز الصف وأطفيح.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطني القرية والقري المحيطة بها.

ووجه اللواء أحمد راشد بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمه للتشغيل من الأجهزة الطبية والأثاث والمستلزمات الواجب توافرها، وذلك لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودي الجاري تنفيذه ليكون مقرا خدميا متكاملا للمزارعين لتوفير الأسمدة الزراعية اللازمة لهم وكافة أوجه الدعم والمعاونة للتسهيل عليهم.

وعاين اللواء أحمد راشد أعمال تدبيش وتطوير طريق مخر سيل أطفيح الجاري رصفه وتطويره بطول 7كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا تفقد رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخرات سيل أطفيح والودي بالصف، موجها بسرعة الانتهاء منهما وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء المقبل ومجابهة السيول.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع رفع كفاءة ورصف طريق ترعة كوم امبو بطول 62كم بدءا من مدينة أطفيح وحتى طريق الاوتوستراد وهو "الطريق الموازي لطريق 21 شرقًا وطريق الجيش غربًا" وسوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية لسيارات النقل الثقيل المتجه إلي محاجر أطفيح وغيرها من المركبات المترددة علي الطريق.

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة الوقوف على نسب تنفيذ مشروع تبطين ترعة كوم امبو ضمن خطة تأهيل وتبطين الترع والمصارف وما يحققه ذلك المشروع من نقلة حضارية غير مسبوقة تساهم في تحسين البيئة والحفاظ على المجاري المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعلي عبد الله رئيس مركز الصف ومحمود فؤاد رئيس مركز أطفيح وسامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.