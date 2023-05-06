محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

الإسماعيلية- السيد فلاح - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية انتظام سير امتحانات الترم الثاني بجميع صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة من ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023 والتي انطلقت صباح اليوم السبت 6 مايو وحتى 18 مايو الجاري على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أنه تم الاستعداد وتجهيز المدارس واللجان التي سيتم أداء الامتحان بها، مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأوضح بحيري أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الرابع الابتدائي 37124 طالبا وطالبة أما الصف الخامس الابتدائي 35279 طالبا وطالبة وطلاب الصف السادس الابتدائي 32777 طالبا وطالبة وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الأول الإعدادي 33997 طالبا، وطالبة أما الصف الثاني الإعدادي ،29457 طالبا وطالبة فيما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي العام 10338 طالبا، وطالبة والصف الثاني الثانوي العام 8971 طالبا، وطالبة كما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي الزراعي 4481 طالبا والصف الثاني الثانوي الزراعي 3549 وعدد الطلاب الصف الرابع الثانوي الزراعي 99 طالبا، كما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي الصناعي 4665 طالبا والصف الثاني الثانوي الصناعي 3816 والصف الرابع الثانوي الصناعي 150 طالبا، فيما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي التجاري 2886 والصف الثاني الثانوي التجاري 2435 طالب، والصف الرابع الثانوي التجاري 163 طالبا، كما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 168 طالبا، والصف الثاني الثانوي الفندقي 39 طالبا.

وأشار بشارة إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب بجميع اللجان وتوفير سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية الجيدة للفصول الدراسية هذا إلى جانب ضبط اللجان لمنع الغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

لافتًا إلى منع استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء من الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

ووجَّه بشارة بضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل لجان الامتحانات؛ وذلك لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وأشار بحيري إلى أن انتظام سير امتحانات اليوم دون حدوث أي تجاوزات أو مشاكل وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطالب المتوسط وخالية من التعقيد أو الغموض ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.