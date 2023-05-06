اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية بالتوجه لمكان حريق معرض أثاث العصافرة

السبت، 06 مايو 2023 01:44 م
محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية بالتوجه لمكان حريق معرض أثاث العصافرة حريق محل موبيليا
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بوقوع حريق بأحد محلات الأثاث  الكائن (148 شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي منتزه أول)، والذى يشغل الطابقين الأول والثانى العلوى بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتى تبلغ حوالى 300م.مربع والمكون من طابق أرضى (محلات) وأربعة عشر طابقاً عليا ومشغول جزئياً بالسكان
 
وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان الحريق، للتعامل الفوري معه ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف.
 
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد الحريق الذي أسفر عن حالتى وفاة لسيدتين، جارى فحص حالة العقار ومدى تأثير الحريق عليه والإجراءات اللازمة بشأنه بمعرفة المختصين بالحى.
 
اشتعال الحريق
اشتعال الحريق

حريق محل موبيليا
حريق محل موبيليا

عملية الاطفاء
عملية الاطفاء

 


الاسكندرية

حريق عقار الاسكندرية

حريق محل موبيليا

اشتعال حريق



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