محافظ أسيوط: انتظام توريد القمح واستلام 17 ألف طن بالصوامع والشون

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،انتظام عمليات توريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن، والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة.

ولفت محافظ أسيوط ، إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم ،وحتى اليوم بلغت 17 ألف طن، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع ،والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت 167 ألف فدان.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 5056 طنا و513 كجم بشون البنك الزراعي المصري و7136 طنا و671 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 4814 طنا و163 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و44 طنا و122 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 17 ألف طن و51 كجم قمح مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة حيث تم حصاد ما يقرب من 74 ألفا و445 فدانا.

يذكر أن محافظ أسيوط، قرر في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.