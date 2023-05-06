مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب بترعة بها طعنات

كفر الشيخ- محمد سليمان

يكثف رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، برئاسة مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب، تم العثور عليها بها طعنات نافذة بالرقبة بترعة شباس الملح، مركز دسوق.

وكان مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه إخطارا من بعض الأهالي بقرية شباس الملح، بعثورهم علي جثة شاب يدعى" إسلام س.ه" 19 سنه بها طعنات نافذة بالرقبة ملقاه بترعة القرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للموقع، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتم انتشال الجثة عن طريق رجال الإسعاف وإيداعها مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.