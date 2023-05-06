اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 07:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب بترعة بها طعنات

السبت، 06 مايو 2023 06:26 م
مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب بترعة بها طعنات جثة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، برئاسة مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب، تم العثور عليها بها طعنات نافذة بالرقبة بترعة شباس الملح، مركز دسوق.

وكان مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه إخطارا من بعض الأهالي بقرية شباس الملح، بعثورهم علي جثة شاب يدعى" إسلام س.ه" 19 سنه بها طعنات نافذة بالرقبة ملقاه بترعة القرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للموقع، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتم انتشال الجثة عن طريق رجال الإسعاف وإيداعها مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.


كفر الشيخ

اخبار الحوادث

حادث قتل شاب

مديرية أمن كفر الشيخ

غرف شاب



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يواصلان جلاتهما بالمواقف ومحطات الوقود.. صور

السبت، 06 مايو 2023 01:36 م

ري كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 397 كيلو ترع وخطة لصيانة الكباري وتطهير الترع

السبت، 06 مايو 2023 07:00 ص

حياة كريمة فى المحافظات.. السيدات يتحدثن عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. ويؤكدن: تعلمنا صناعة الحلى والإكسسوارات والسجاد وتفصيل الملابس لمساعدة أسرنا.. المجلس القومى للمرأة: الآلاف انتظمن فى التدريب

السبت، 06 مايو 2023 05:00 ص

غرق شاب بترعة داخل قرية فى كفر الشيخ

الجمعة، 05 مايو 2023 10:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة