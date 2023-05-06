اليوم السابع
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ما أبرز مهام لجنة شئون الرهبنة فى المجمع المقدس بالكنيسة

السبت، 06 مايو 2023 02:00 ص
ما أبرز مهام لجنة شئون الرهبنة فى المجمع المقدس بالكنيسة المجمع المقدس فى الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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يعد المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

 

وتعتبر لجنة شئون الرهبنة والأديرة من أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة فمهمتها الإشراف على كل ما يختص بالأديرة القائمة وعمل حصر رسمى بالأديرة المعترف بها وتقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيدا للاعتراف بها ورعاية الرهبان والراهبات.

 

ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية وهى: لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة بالإضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شئون المهجر.


الكنيسه الارثوذكسيه

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شئون الرهبنه



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