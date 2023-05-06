لليوم الثانى.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بسبب شدة الرياح

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، برفع الرايات الحمراء على الشواطئ لليوم الثانى على التوالى، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس، حيث شهدت الإسكندرية اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة الرياح، مع تحذيرات من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط الى 2.5 متر .

و رفعت شواطئ الاسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد علي تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل و تواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات .

وناشدت محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة .

يأتى ذلك وسط إقبال محدود من المصطافين على الشواطئ بسبب حالة الطقس الغير مستقرة و التقلبات الجوية ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية سريعة وحادة خلال فصل الربيع، و هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان ، ولكنة يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة أيضا،حيث فصل الربيع تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة ، وهو ما يعرف برياح الخماسين، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة،الا ان الإسكندرية شهدت انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على غير المعتاد .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم ،من توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من( السلوم و مطروح) تمتد خفيفه على مناطق من (الإسكندرية وشمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.