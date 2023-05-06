لص القصور بالقاهرة الجديدة: أسرقها بأسلوب التسلق

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف لص بسرقة "الفيلات" في القاهرة الجديدة عن طريق التسلق، بعد رصدها والتأكد من خلوها من قاطنيها وسرقة المجوهرات والأموال والتحف، إلا أن الشرطة تتبعته ونجحت في الإيقاع به.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض (المشغولات الذهبية و المتعلقات الشخصية) ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفنى، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهم بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

كما تم بإرشادهم ضبط (7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها عدد 2تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول –- مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهم "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية)، وبمواجهتهما، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.