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لبنان يشارك فى مؤتمر بغداد الدولى الثالث للمياه

السبت، 06 مايو 2023 12:08 م
لبنان يشارك فى مؤتمر بغداد الدولى الثالث للمياه وزير الطاقة اللبنانى
إيمان حنا

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غادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور وليد فياض بيروت، للمشاركة في "مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه" الذي يتناول واقع شح المياه في المنطقة عامة وفي العراق خاصة، ومسألة دبلوماسية المياه العابرة للحدود، تلبية لدعوة رسمية من وزير الموارد المائية العراقية الدكتور عون عبدالله. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

 
وسيجري الوزير فياض على هامش المؤتمر، عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين ومع نظرائه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني والموارد المائية الدكتور عون عبدالله للتباحث في الملفات ذات الإهتمام المشترك.

وقد انطلق اليوم السبت مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، تحت شعار(شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع)، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعنوان "مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه انطلق بحضور وزاري ودبلوماسي"، الذى تستضيفه العاصمة بغداد، اليوم السبت وغداً الأحد.

 

لبنان

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اخبار العراق



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