"كونُها" حملة توعوية من طالبات بكلية الإعلام عن تأثير تغيرات المناخ على المرأة

أطلق مجموعة طالبات بكلية الإعلام -شعبة اللغة الإنجليزية- بجامعة القاهرة حملة توعوية لمشروع التخرج باسم "كونُها"، وهى حملة هدفها نشر الوعى عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة، وشعار الحملة "مؤنثنا سالم بمناخنا الآمن".
وأوضح الطالبات أن ذلك استنادًا على الأبحاث التى نشرتها الأمم المتحدة والتى تنص على تأثر المرأة أكثر من الرجل بالتغيرات المناخية مما يؤدى إلى التأثير على صحتها وحياتها بكل جوانبها.
واهتم الطالبات بموضوع هذه الحملة، تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، ولاهتمام الهيئات المصرية المختصة بقضايا الجنس والمناخ معًا، ولإطلاق العديد من المبادرات المهتمة بهذه القضية.
وحازت الحملة على اهتمام الوزارات والهيئات المختلفة، فحصلت الحملة على الرعاية الشرفية من كلٍ من وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.
الطالبات المشاركات فى هذه الحملة:
1- روان علاء
2- رانيا حاتم
3- حبيبة أحمد
4- سيلفانا زكريا
5- مارفي ماجد
6- مريم أحمد
7- ضحى محمد
8- سهيلة السيد
9- دنيا حازم
10- جينا عادل
11- فاطيما ياسر
12- ياسمين أيمن
13- سلمى أحمد
14- فرح علي
15- أميرة علاء
16- حنين أشرف
وذلك تحت إشراف الدكتورة حياة بدر، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة فرح الصافي المعيدة بالشعبة الإنجليزية.
ونظم الطلاب عدد من الفعاليات ، داخل الحرم الجامعي أمام كلية الإعلام، لتوعية طلاب الجامعة بهذه القضية من خلال الأنشطة المختلفة.
الهدف الرئيسي لهذا الحدث كان تبسيط فكرة الحملة وإيصال رسالة حول كيفية تأثر المرأة بالتغيرات المناخية بطريقة سهلة من خلال المشاركة في الألعاب والأنشطة، وشارك مئات الطلاب من مختلف المستويات والكليات في هذه الأنشطة.
وسافر الطلاب لبعض المحافظات منها الإسماعيلية لنشر الوعي بفكرة المشروع من خلال ندوة عن تغير المناخ والتكيف والتخفيف، كما أعطوا محاضرة بمدرسة لطالبات بالمرحلة الثانوية لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من أجل مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم.
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