كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحتفل بمرور 40 عاما على إنشائها

كتب محمود راغب

تحتفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمرور 40 عاما على إنشاء الكلية وذلك ضمن فعّاليّات اليوم الثانى للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة بعنوان "اقتصاد المعرفة .. لحياة أفضل" والذي يعقد على مدار يومى 10 و 11 مايو .

وقالت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية إن فعاليات الاحتفالية ستتضمن كلمة لوزيرة البيئة المصرية، كلمة للدكتورة ياسمين فؤاد وعرض فيلم تسجيلى عن الكلية وكلمة للعميد المؤسس للكلية الدكتور محسن توفيق.

كما سيتم الإعلان عن إنشاء رابطة لخريجى الكلية وتكريم الجهات الشريكة ونخبة من أعضاء التدريس المتميزين بالكلية وأبرز خريجيها وعمدائها.

يذكر أن فعاليات المؤتمر والاحتفالية تقام تحت رعاية الدكتورمحمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.