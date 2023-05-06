اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحتفل بمرور 40 عاما على إنشائها

السبت، 06 مايو 2023 01:35 م
كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحتفل بمرور 40 عاما على إنشائها جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمرور 40 عاما على إنشاء الكلية وذلك ضمن فعّاليّات اليوم الثانى للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة بعنوان "اقتصاد المعرفة .. لحياة أفضل" والذي يعقد على مدار يومى 10 و 11  مايو .

وقالت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية إن فعاليات الاحتفالية ستتضمن كلمة لوزيرة البيئة المصرية، كلمة للدكتورة ياسمين فؤاد وعرض فيلم تسجيلى عن الكلية وكلمة للعميد المؤسس للكلية الدكتور محسن توفيق.

كما سيتم الإعلان عن إنشاء رابطة لخريجى الكلية وتكريم الجهات الشريكة ونخبة من أعضاء التدريس المتميزين بالكلية وأبرز خريجيها وعمدائها.

يذكر أن فعاليات المؤتمر والاحتفالية تقام تحت رعاية الدكتورمحمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


جامعه عين شمس

عين شمس

الدراسات العليا

كليه الدراسات البيئيه



الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تستعد لافتتاح متحف أثرى داخل بدروم قصر الزعفران لأول مرة فى الجامعات.. يضم 167 قطعة أثرية أبرزها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع.. والزيارة مجانا للطلاب والباحثين

الجمعة، 05 مايو 2023 07:00 ص

افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس السبت المقبل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:44 ص

اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى كلية العلوم جامعة عين شمس

الإثنين، 01 مايو 2023 11:46 ص

بدء أعمال تنسيق 2023.. السيد عطا: استثناء الـ1500 أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى.. الإبقاء على مكتب التنسيق بمقر جامعة عين شمس.. ويحذر الطلاب من الانسياق وراء الكيانات الوهمية

الأحد، 30 أبريل 2023 12:00 ص

توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس لإقامة متحف تعليمى

السبت، 29 أبريل 2023 07:01 م

إقامة متحف تعليمي بقصر الزعفران الأثري بجامعة عين شمس

السبت، 29 أبريل 2023 06:50 م

"اليوم السابع" داخل مركز أحمد عكاشة للطب النفسى بمستشفيات جامعة عين شمس.. عيادة لطب النوم واضطرابات الأكل النفسية وأخرى للإقلاع عن التدخين.. جلسات نفسية لتنظيم إيقاع المخ و اختبارات الذكاء أبرز الخدمات .. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 04:00 م

تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة

السبت، 22 أبريل 2023 08:00 ص

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 02:30 م

طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى محاضرة أونلاين لرواد الفضاء الصينى

الخميس، 20 أبريل 2023 11:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة