كلية التربية للطفولة المبكرة تنظم الملتقى العلمي الثانى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت فعاليات الملتقى العلمى الثانى لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والتى عقدت تحت عنوان: "رؤى حديثة للبحث العلمى فى مجال الطفولة المبكرة فى ضوء التنمية المستدامة"، وذلك بمجمع الانشطة الطلابية بسموحة.

وأشارت الدكتور رحاب محمود صديق عميد الكلية ورئيس عام الملتقى، أن الهدف من عقد الملتقي هو فتح الباب لفكر تربوي جديد يرسخ مفاهيم وأسس التنمية المستدامة، إيماناً بدور مؤسسات التربية للطفولة المبكرة فى غرس هذه المفاهيم، ولفتت إلى أهمية الملتقي فى تسليط الضوء علي أهمية البحث العلمي لتتويج كل الجهود المبذولة فى الإرتقاء بالإنسان، حيث تستهدف التنمية المستدامة الإنسان بشكل عام.

شارك فى الملتقى عمداء الكليات، وعمداء كليات التربية للطفولة المبكرة والتربية بالجامعات المصرية، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية.