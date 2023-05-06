اليوم السابع
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كتعة مدينة نصر: أجبر الأطفال على التسول لجمع الأموال

السبت، 06 مايو 2023 12:00 ص
كتعة مدينة نصر: أجبر الأطفال على التسول لجمع الأموال حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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على طريقة "الكتعة" في فيلم العفاريت، أجبرت سيدة أطفال على التسول في مدينة نصر، والاستيلاء على أموالهم نهاية اليوم، والتعدي عليهم بالضرب، لإجبارهم على طمع أكبر قدر من الأموال في الميادين والشوارع الرئيسية، مؤكدة أنها تبحث عن الثراء السريع من وراء هؤلاء الأطفال.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم بالضرب ، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامي) وبصحبتها عدد (4) أطفال  أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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