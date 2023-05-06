اليوم السابع
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قائمة الملوك والملكات ضيوف حفل تتويج الملك تشارلز.. التفاصيل

السبت، 06 مايو 2023 03:29 م
قائمة الملوك والملكات ضيوف حفل تتويج الملك تشارلز.. التفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز
كتب ــ خالد إبراهيم

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شق الملوك من جميع أنحاء العالم طريقهم إلى كنيسة وستمنستر اليوم لمشاهدة تتويج الملك تشارلز، حيث شهد حفل التتويج، خروجا عن التقاليد، حيث أضاف الملك تشارلز أفراد العائلة المالكة المتوجين إلى قائمة الضيوف لهذا التتويج، مما يعنى أن عددا من الملوك والملكات تمكنوا من المشاركة فى الاحتفال.

لقرون عديدة، كان العرف يفرض على أى فرد من أفراد العائلة المالكة المتوج أن يحضر تتويج ملك بريطانى، فى تقليد استمر 900 عام، من منطلق أن الحدث المقدس يجب أن يكون تبادلا حميمًا بين الملك وشعبهم.

لكن تشارلز قرر المضى قدمًا، وهو ما يمثل إحدى الطرق التى حاول بها تحديث الحفل، مما يعنى أن أصدقائه المتوجين، بما فى ذلك أفراد العائلة المالكة الأوروبية والحكام من الدول العربية، تم إدراجهم فى قائمة الضيوف.

ومن بين أفراد العائلة المالكة التى كانت فى طليعة الحضور، البريق الأميرة شارلين أميرة موناكو والملكة ليتيزيا من إسبانيا، من بين آخرين.

مصطفى مدبولى يشارك فى التتويج نيابة عن الرئيس السيسى

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مراسم التتويج، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
ونقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.
 

الأمير ألبرت أمير موناكو والأميرة شارلين

كان أول ملك أوروبى يؤكد حضوره حفل تتويج الملك تشارلز، وتحدث الأمير ألبرت أمير موناكو، 64 عامًا، باعتزاز عن الملك البريطانى، الذى وصفه بأنه "رجل مثقف للغاية وشخص يتمتع بروح الدعابة"، وكان برفقته زوجته الأميرة شارلين أميرة موناكو.

وكانت الأميرة شارلين أنيقة فى بدلة بنطلون من قطعتين باللون الكريمى. كانت ترتدى قبعة كريمية متطابقة، تلبس فوق شعرها المقصوص.

Prince Albert of Monaco, who was the first European royal to confirm his attendance at the coronation, attended the event with his wife Princess Charlene

الملك فيليب والملكة ليتيزيا، إسبانيا

كما حضرت الملكة ليتيتسيا ملكة إسبانيا، التى عملت صحفية قبل زواجها من الملك فيليب، مع زوجها الملك فيليب ملك إسبانيا.

Queen Letizia of Spain and King Felipe of Spain were among the European royals at the event

 

الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا الأردن

كذلك بدت الملكة أنيقة أيضًا عندما وصلت إلى حفل اليوم مع زوجها الملك عبد الله، وكانت مثل العديد من النساء الملكيات الأخريات الحاضرات، كانت ترتدى زيًا أحادى اللون، وقد كان طولها المتوسط ذو الأكمام الطويلة، والذى يتميز بأكمام طويلة ورقبة عالية، مقترنًا تمامًا بمضخات كريمية.

Like many of the other royal women, Rania opted for a monochrome outfit, matching her midi-length, long-sleeved cream frock to her cream stiletto pumps

ملك هولندا ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما

كذلك حضرت الملكة ماكسيما مع زوجها الملك ويليم ألكسندر، واختارت الملكة البالغة من العمر 51 عامًا فستانا شاحبًا باللون الكريمى، سقط تحت ركبتيها. كان الفستان مصحوبًا بقفازات مطابقة وقبعة شاحبة.

Queen Maxima of the Netherlands looked stylish in cream as she walked to the ceremony with her husband King Willem-Alexander

ولى العهد الأمير هاكون وولى العهد الأميرة ميت ماريت من النرويج

لطالما كانت هناك علاقة بين العائلات المالكة البريطانية والنرويجية، والتى تكثفت بعد أن زارت ألمانيا النرويج فى عام 1940، وجاء أفراد العائلة المالكة للإقامة فى المملكة المتحدة، وتم تسمية تشارلز على اسم الملك السابق هاكون السابع، الذى كان معروفًا باسم كارل، وسمته الملكة إليزابيث بالعم تشارلز، ولى العهد هاكون هو الحفيد الأكبر لهاكون السابع، ومثل عائلته فى حفل التتويج اليوم إلى جانب زوجته ولى العهد الأميرة ميت ماريت.

Representing the Norwegian royals were Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit. The Norwegian royals share a close bond with the British royal family

ولى عهد الدنمارك فريدريك وولى العهد الأميرة مارى

وحضر ولى العهد فريدريك من الدنمارك اليوم إلى جانب زوجته ولى العهد الأميرة مارى، واختارت مارى ملابس أرجوانية نابضة بالحياة، ولم تتمكن الملكة مارجريت - وهى الملكة الأوروبية الحية الوحيدة منذ وفاة الملكة إليزابيث - من الحضور بسبب جراحة فى الظهر.

Crown Prince Frederik of Denmark was in attendance today, accompanied by his wife Crown Princess Mary, who was resplendent in purple

 

ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد

كما حضر حفل التتويج ابن عم الملكة البعيد، ملك بلجيكا فيليب، وتم التقاطه وهو يسير إلى جانب زوجته الملكة ماتيلد، ويرتبط فيليب بعيدا جدا بتشارلز، عبر الملك كريستيان التاسع ملك الدنمارك، والمعروف باسم "جد أوروبا" نظرًا لشجرة عائلته البعيدة المدى.

King Philippe of Belgium was one of the royal guests today, alongside his wife Queen Mathilde, who was effortlessly chic in pastel pink satin

الملكة آن مارى ملكة اليونان مع ولى العهد الأمير بافلوس وولى العهد الأميرة مارى شانتال

التقطت الملكة آن مارى ملكة اليونان أثناء دخولها الحفل مع ابنها ولى العهد اليونانى بافلوس وزوجته ولى العهد الأميرة مارى شانتال، والأمير بافلوس هو الابن الأكبر والطفل الثانى لقسطنطين الثانى، آخر ملوك اليونان من عام 1964 إلى عام 1973 وزوجته.

Queen Anne Marie of Greece attended the Westminster Abbeycoronation alongside Crown Prince Pavlos and Crown Princess Marie-Chantal

دوق لوكسمبورغ الأكبر هنرى والدوقة الكبرى ماريا تيريزا

وقد اختارت ماريا تيريزا مجوهرات فضية، واختارت القطع الفضية بما فى ذلك العقد والسوار والبروش.

Grand-Duke Henri of Luxembourg donned ceremonial military garb for the event. Meanwhile his wife Maria Teresa opted for a trouser suit in midnight blue

 

ومن بين قادة العالم الذين شاركوا فى التتويج

 
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوي ألبانيزي، نائب الرئيس الصيني هان جينغ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الوزيرة الأولى في حكومة إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الفيليبين فرديناند ماركوس.
أما عن الدول التي لم يتم دعوتها فهي روسيا إلى جانب سوريا وإيران وأفغانستان وفنزويلا وبيلاروسيا.

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