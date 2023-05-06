قائمة الملوك والملكات ضيوف حفل تتويج الملك تشارلز.. التفاصيل

كتب ــ خالد إبراهيم

شق الملوك من جميع أنحاء العالم طريقهم إلى كنيسة وستمنستر اليوم لمشاهدة تتويج الملك تشارلز، حيث شهد حفل التتويج، خروجا عن التقاليد، حيث أضاف الملك تشارلز أفراد العائلة المالكة المتوجين إلى قائمة الضيوف لهذا التتويج، مما يعنى أن عددا من الملوك والملكات تمكنوا من المشاركة فى الاحتفال.

لقرون عديدة، كان العرف يفرض على أى فرد من أفراد العائلة المالكة المتوج أن يحضر تتويج ملك بريطانى، فى تقليد استمر 900 عام، من منطلق أن الحدث المقدس يجب أن يكون تبادلا حميمًا بين الملك وشعبهم.

لكن تشارلز قرر المضى قدمًا، وهو ما يمثل إحدى الطرق التى حاول بها تحديث الحفل، مما يعنى أن أصدقائه المتوجين، بما فى ذلك أفراد العائلة المالكة الأوروبية والحكام من الدول العربية، تم إدراجهم فى قائمة الضيوف.

ومن بين أفراد العائلة المالكة التى كانت فى طليعة الحضور، البريق الأميرة شارلين أميرة موناكو والملكة ليتيزيا من إسبانيا، من بين آخرين.

مصطفى مدبولى يشارك فى التتويج نيابة عن الرئيس السيسى

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مراسم التتويج، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.

الأمير ألبرت أمير موناكو والأميرة شارلين

كان أول ملك أوروبى يؤكد حضوره حفل تتويج الملك تشارلز، وتحدث الأمير ألبرت أمير موناكو، 64 عامًا، باعتزاز عن الملك البريطانى، الذى وصفه بأنه "رجل مثقف للغاية وشخص يتمتع بروح الدعابة"، وكان برفقته زوجته الأميرة شارلين أميرة موناكو.

وكانت الأميرة شارلين أنيقة فى بدلة بنطلون من قطعتين باللون الكريمى. كانت ترتدى قبعة كريمية متطابقة، تلبس فوق شعرها المقصوص.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا، إسبانيا

كما حضرت الملكة ليتيتسيا ملكة إسبانيا، التى عملت صحفية قبل زواجها من الملك فيليب، مع زوجها الملك فيليب ملك إسبانيا.

الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا الأردن

كذلك بدت الملكة أنيقة أيضًا عندما وصلت إلى حفل اليوم مع زوجها الملك عبد الله، وكانت مثل العديد من النساء الملكيات الأخريات الحاضرات، كانت ترتدى زيًا أحادى اللون، وقد كان طولها المتوسط ذو الأكمام الطويلة، والذى يتميز بأكمام طويلة ورقبة عالية، مقترنًا تمامًا بمضخات كريمية.

ملك هولندا ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما

كذلك حضرت الملكة ماكسيما مع زوجها الملك ويليم ألكسندر، واختارت الملكة البالغة من العمر 51 عامًا فستانا شاحبًا باللون الكريمى، سقط تحت ركبتيها. كان الفستان مصحوبًا بقفازات مطابقة وقبعة شاحبة.

ولى العهد الأمير هاكون وولى العهد الأميرة ميت ماريت من النرويج

لطالما كانت هناك علاقة بين العائلات المالكة البريطانية والنرويجية، والتى تكثفت بعد أن زارت ألمانيا النرويج فى عام 1940، وجاء أفراد العائلة المالكة للإقامة فى المملكة المتحدة، وتم تسمية تشارلز على اسم الملك السابق هاكون السابع، الذى كان معروفًا باسم كارل، وسمته الملكة إليزابيث بالعم تشارلز، ولى العهد هاكون هو الحفيد الأكبر لهاكون السابع، ومثل عائلته فى حفل التتويج اليوم إلى جانب زوجته ولى العهد الأميرة ميت ماريت.

ولى عهد الدنمارك فريدريك وولى العهد الأميرة مارى

وحضر ولى العهد فريدريك من الدنمارك اليوم إلى جانب زوجته ولى العهد الأميرة مارى، واختارت مارى ملابس أرجوانية نابضة بالحياة، ولم تتمكن الملكة مارجريت - وهى الملكة الأوروبية الحية الوحيدة منذ وفاة الملكة إليزابيث - من الحضور بسبب جراحة فى الظهر.

ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد

كما حضر حفل التتويج ابن عم الملكة البعيد، ملك بلجيكا فيليب، وتم التقاطه وهو يسير إلى جانب زوجته الملكة ماتيلد، ويرتبط فيليب بعيدا جدا بتشارلز، عبر الملك كريستيان التاسع ملك الدنمارك، والمعروف باسم "جد أوروبا" نظرًا لشجرة عائلته البعيدة المدى.

الملكة آن مارى ملكة اليونان مع ولى العهد الأمير بافلوس وولى العهد الأميرة مارى شانتال

التقطت الملكة آن مارى ملكة اليونان أثناء دخولها الحفل مع ابنها ولى العهد اليونانى بافلوس وزوجته ولى العهد الأميرة مارى شانتال، والأمير بافلوس هو الابن الأكبر والطفل الثانى لقسطنطين الثانى، آخر ملوك اليونان من عام 1964 إلى عام 1973 وزوجته.

دوق لوكسمبورغ الأكبر هنرى والدوقة الكبرى ماريا تيريزا

وقد اختارت ماريا تيريزا مجوهرات فضية، واختارت القطع الفضية بما فى ذلك العقد والسوار والبروش.

ومن بين قادة العالم الذين شاركوا فى التتويج

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوي ألبانيزي، نائب الرئيس الصيني هان جينغ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الوزيرة الأولى في حكومة إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الفيليبين فرديناند ماركوس.

أما عن الدول التي لم يتم دعوتها فهي روسيا إلى جانب سوريا وإيران وأفغانستان وفنزويلا وبيلاروسيا.