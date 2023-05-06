ظهور لافت لسيدة أوكرانيا الأولى في تتويج الملك تشارلز.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

ظهرت بشكل لافت زوجة الرئيس الأوكراني، أولينا زيلينسكا، بصحبة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، وأميرة ويلز كاثرين، خلال حفل تنصيب الملك تشارلز على عرش بريطانيا.

وانطلق في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت حدث تاريخي نادر حيث يتوج تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا، ليصبح الملك الـ40، خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما وماتت قبل 7 أشهر عن عمر 96 عاما.

وبعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات، تجري مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن بطقوس مسيحية تستغرق ساعتين برئاسة أسقف كانتربري جاسن ويلبي، وهو تقليد متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.



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