اليوم السابع
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ظهور لافت لسيدة أوكرانيا الأولى في تتويج الملك تشارلز.. صور

السبت، 06 مايو 2023 02:16 م
ظهور لافت لسيدة أوكرانيا الأولى في تتويج الملك تشارلز.. صور زوجة الرئيس الأوكرانيا، اولينا زيلينسكا
كتب عبد الوهاب الجندى

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ظهرت بشكل لافت زوجة الرئيس الأوكراني، أولينا زيلينسكا، بصحبة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، وأميرة ويلز كاثرين، خلال حفل تنصيب الملك تشارلز على عرش بريطانيا.

وانطلق في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت حدث تاريخي نادر حيث يتوج تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا، ليصبح الملك الـ40، خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما وماتت قبل 7 أشهر عن عمر 96 عاما.

وبعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات، تجري مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن بطقوس مسيحية تستغرق ساعتين برئاسة أسقف كانتربري جاسن ويلبي، وهو تقليد متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.

أولينا
أولينا

 

زوجة الرئيس الأوكراني، أولينا زيلينسكا
أولينا زيلينسكا بصحبة كاثرين وجيل بايدن

زوجة الرئيس الأوكراني

اولينا زيلينسكا

أوكرانيا

تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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