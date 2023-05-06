طلاب جامعة سوهاج يزورون مشروعات حياة كريمة بقرية "الغريزات" في المراغة

نظمت محافظة سوهاج ، جولة ميدانية لعدد 35 طالبا وطالبة من جامعة سوهاج؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "الغريزات" بمركز المراغة، بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، والدكتور أحمد عبد الحكيم منسق جامعة سوهاج.

تضمنت الجولة زيارة لعدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروي "الغريزات"، منها عمارات سكن كريم، مجمع الخدمات الزارعية، وحدة إطفاء الغريزات، ومركز طب أسرة "الغريزات .

واستمع طلاب الجامعة خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة بسوهاج.