ضبط مزارع حرق قش الأرز وتسبب فى نشوب حريق بمزرعة دواجن بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق بالشرقية، على مزارع لقيامه بحرق قش الأرز، مما تسبب فى اندلاع حريق بمزرعة دواجن ملاصقة للحقل، وأسفر الحريق عن نفوق 1500 بطة عمر 30 يوما، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بمركز بلبيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى أسفر عن نفوق 1500 مزرعة وحدوث وإتلاف بعض محتويات المزرعة، تم التحفظ على مزارع لقيامه بحرق كمية من قش الأرز بالحقل، مما تسبب فى اندلاع الحريق بمزرعة دواجن ملاصقة، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة