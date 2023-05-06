زعيم الأقلية بـ"الشيوخ" الأمريكى: لن ندعم أى مشروع لرفع سقف الديون دون إصلاح

كتبت ـ رباب فتحى

وقع ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ على خطاب يفيد بأنه وأكثر من 40 عضوًا في مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لن يدعموا "أي مشروع قانون يرفع سقف الديون دون إصلاحات الإنفاق الجوهري والميزانية" ، وفقًا لتصريحات مصادر لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن الرسالة موجهة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وتعد أوضح بيان لماكونيل حتى الآن حول ما هو على استعداد لدعمه لتجنب التخلف عن السداد على المستوى الوطني الشهر المقبل عندما يُتوقع أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية.

وجاء في الخطاب، أن "مؤتمر مجلس الشيوخ الجمهوري موحد وراء مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب لدعم تخفيضات الإنفاق وإصلاح الميزانية الهيكلية كنقطة انطلاق للمفاوضات بشأن سقف الديون".

ويحذر الخطاب من أنه "على هذا النحو ، لن نصوت على أي قانون يرفع سقف الدين بدون إنفاق جوهري وإصلاحات في الميزانية".

ويقود الخطاب السناتور المحافظ مايك لي (جمهوري عن ولاية يوتا) ، الذي يريد ضمان قدرة الجمهوريين على الحفاظ على تعطل مشروع قانون نظيف لرفع سقف الديون ، وهو ما يطالب به الديمقراطيون.

وأكد مصدر مطلع على الجهود أن أكثر من 40 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد وقعوا بالفعل ، بما في ذلك فريق قيادة ماكونيل بأكمله.

وقال المصدر إن ماكونيل عمل خلف الكواليس لكسب التأييد للخطاب. ورفض مكتبه التعليق.

وقال ماكونيل ، الذي توصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في عام 2021 لرفع حد الدين ، إن المفاوضات الحالية بشأن حدود الديون يجب أن يتولاها الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا).

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء "في هذه الحالة ، وقد مررت ببعض من دراما سقف الديون، لا يوجد حل في مجلس الشيوخ. لدينا حكومة منقسمة. أعطى الشعب الأمريكي للجمهوريين مجلس النواب ، والديمقراطيون هم من أصبحوا فى الرئاسة".

وأضاف "على الرئيس ورئيس مجلس النواب التوصل إلى اتفاق لتجاوز هذا المأزق".