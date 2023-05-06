ربع دستة أشرار.. أفراد عصابة يكشفون أسلوبهم فى سرقة الشقق بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة شقة بمدينة الشروق في القاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن، وذكروا أنهم يستخدمون أسلوب التسلق في التسلل للشقق، وسرقة محتوياتها.

أضاف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهر، عقب ضبطهم، أنهم يرصدون الشقة المستهدف سرقتها، للتأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يستولون على محتوياتها من مبالغ مالية، ومشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية، وأشاروا إلى أنهم يبيعون المسروقات لشخصين اعتادوا التعامل معهما.

وكشف المتهمون عن سرقة 4 شقق سكنية أخرى، وأرشدوا عن المسروقات، وبمواجهة الشخصين المتهمين بشراء المسروقات، اعترفا بعلمهما أن المتعلقات التي يتحصلان عليها من المتهمين، من متحصلات جرائم سرقة، ويحصلان عليها بقيمة لا تتناسب مع سعرها الأصلي، لعلمهما أنها مسروقة.

تم التحفظ على المسروقات، وبعرضها على أصحاب الشقق المسروقة، تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة، لتقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عدد (2 شاشة تلفاز – 2 أسطوانة غاز) من داخل الشقة محل سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ، وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب التسلق.. كما اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا ببيع جميع متحصلات السرقة لدى عميليهما (شخصين ) تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتولت النيابة التحقيق.