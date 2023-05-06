اليوم السابع
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رئيس وزراء فلسطين: شهيدا "طولكرم" ضحيتان للإرهاب الإسرائيلي

السبت، 06 مايو 2023 03:15 م
رئيس وزراء فلسطين: شهيدا "طولكرم" ضحيتان للإرهاب الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الشهيدين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في "طولكرم"، هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال، حيث يمارسون جرائمهم دون أدنى التفات للقوانين الدولية، والشرائع الإنسانية.

وأضاف أشتية - في بيان - أن جنود الاحتلال تستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو، والإبادة الجماعية، محملا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تلك الجرائم المروعة، معتبرا استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه ناجما عن غياب المعايير الدولية الموحدة، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم استشهاد شابين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

 


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