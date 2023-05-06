اليوم السابع
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السبت، 06 مايو 2023 07:49 م
أكرم القصاص
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رئيس شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ مرتبط بثمن الأعلاف

السبت، 06 مايو 2023 07:01 م
رئيس شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ مرتبط بثمن الأعلاف جانب من المداخلة
الأمير نصرى

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قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت، وتصل للمستهلك بـ 72 جنيه، كما أنخفضت أسعار البيض والذى يصل الأبيض للمستهلك بـ 95 جنيه والأحمر بـ 100 جنيه.
 
وأضاف عبد العزيز السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن تراجع أسعار الدواجن مرتبط بتراجع أسعار الأعلاف.
 
ولفت الإعلامي جابر القرموطي إلى أن الثروة الداجنة فى مصر عظيمة، ومررنا بفترة عصيبة ولكن الحمد لله تتراجع الأسعار، والأمور ستستقر إن شاء الله.
 
 

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