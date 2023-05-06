وكتبت فون دير لاين - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم /السبت/ - "لقد كان حفل التتويج رمزا للاستقرار والاستمرارية.. تهانينا للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما".



وشهدت بريطانيا حفل تتويج أسطوري للملك تشارلز بحضور ملوك ورؤساء العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ملوك ورؤساء العديد من الدول وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم.