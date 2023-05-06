اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دقائق على الانطلاق ..تعرف على برنامج حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

السبت، 06 مايو 2023 09:42 ص
دقائق على الانطلاق ..تعرف على برنامج حفل تتويج الملك تشارلز الثالث تشارلز وكاميلا
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه أنظار العالم، بعد لحظات قليلة، لحفل تتويج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا فى كنيسة ويستمنستر وفق توقيتات دقيقة، وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.

ويأتى برنامج الحفل الخاص بتتويج الملك كالتالى:

الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش: تفتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور، وسيحظى أوائل الواصلين بأفضل مكان للاستمتاع بالمشهد.

من الساعة 06:15 إلى الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش: بدء وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

من الساعة 08:30 إلى الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش: وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش: انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنجهام في "عربة اليوبيل الماسي" التي استُخدمت لأول مرة في عام 2014 وتجرّها ستة خيول. وسيسير الموكب في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالجار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش: يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي. وسيرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، وعندها تبدأ المراسم.

الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش: يتمّ تتويج تشارلز الثالث. ويضع رئيس أساقفة كانتربري على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت والجمشت والروبي والمغطّى بقماش من المخمل الأرجواني. وللاحتفال بهذه اللحظة، تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش: ختام مراسم الحفل، حيث يغادر الملك الكنيسة مرتديا رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنجهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 1831، وستجرّ هذه العربة ثمانية خيول نظرا لوزنها البالغ أربعة أطنان.

الساعة 12:33 بتوقيت جرينتش: وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنجهام.

الساعة 12:43 بتوقيت جرينتش: تُقدّم لهما التحية الملكية من عناصر في القوات المسلّحة في حدائق القصر.

حوالي الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش: يظهر الملك وقرينته الملكة وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.


الملك تشارلز

حفل تتويج الملك تشارلز

بريطانيا

تشارلز



الموضوعات المتعلقة

تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز تتخطي الـ145 مليون دولار

السبت، 06 مايو 2023 09:17 ص

100 رئيس دولة بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. تقرير لـ"إكسترا نيوز"

السبت، 06 مايو 2023 08:00 ص

بدء العد التنازلى لتتويج تشارلز ملكا لبريطانيا.. 11500 شرطى لتأمين الاحتفالات.. فرض حظر طيران فوق العاصمة لندن لمدة أسبوع.. السلطات تلجأ لتقنية التعرف على الوجوه لسلامة الحضور.. وتحذيرات من "مناهضى الملكية"

السبت، 06 مايو 2023 05:00 ص

تتويج تشارلز.. دعوة أكثر من 100 رئيس و2300 ضيف فى "ويستمنسر إبي".. جيل بايدن تغطى غياب زوجها.. إيمانويل ماكرون وشولتز وترودو فى المقدمة.. سوناك يشارك بـ"قراءة هندوسية".. "القرعة" تحدد الحضور من أعضاء البرلمان

السبت، 06 مايو 2023 01:00 ص

ولى عهد الكويت يؤكد على الدور الرائد للملك تشارلز فى توطيد العلاقات بين البلدين

السبت، 06 مايو 2023 12:00 ص

بريطانيا تستعد لصفحة جديدة من التاريخ الملكى.. تتويج تشارلز الثالث السبت فى احتفال يعكس تحولا فى التقاليد الملكية.. الحدث تغلب عليه الطقوس الدينية ويؤكد دور الملك كرئيس للدولة ورئيس شرفى للكنيسة بحضور 2800 ضيف

الجمعة، 05 مايو 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة