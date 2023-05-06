خطة صحية للتحكم فى ارتفاع مستويات السكر بالدم

كتبت إيناس البنا

يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع السكر في الدم بمرض السكري ومقدمات السكري، ومقدمات السكري هي عندما يكون السكر في الدم مرتفعًا ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي لتصنيفه على أنه مرض السكري.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع غير طبيعي في مستويات السكر في الدم يمكن أن يعانون من أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل الرؤية ومشاكل الأعصاب في أي وقت.

وفقًا لموقع "healthsite"، هناك خطة منزلية الحاجة إلى التحكم في ارتفاع مستويات السكر في الدم وعيش حياة صحية.

ممارسة الرياضة يوميًا

من المعروف أن ممارسة الرياضة بانتظام لن يساعدك فقط في التعامل مع ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو التوتر، بل حتى ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على الوزن الأمثل. في المقابل ، ستكون قادرًا على إدارة مستويات السكر في الدم، لذلك ، فإن القيام بأنشطة مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي والركض والصالة الرياضية واليوجا والبيلاتس لمدة خمسة أيام في الأسبوع و 30 دقيقة على الأقل أمر ضروري، سيكون من الضروري بالنسبة لك التحدث إلى الطبيب ومدرب اللياقة قبل البدء في أي برنامج تمارين.

اشرب كمية كافية من الماء عن طريق البقاء رطبًا

هل تعلم؟ شرب كمية كافية من الماء مفيد في إدارة مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الموصى به من قبل الطبيب، يعتبر الماء أمرًا حيويًا لأنه يمكن أن يعيد ترطيب الدم، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، تجنب أيضًا المشروبات السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات غير طبيعية من السكر في الدم.

احصل على ما يكفي من فيتامين د

الحفاظ على مستويات فيتامين د في المعدل الطبيعي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. لذلك ، الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس ، تناول المكملات بعد نصيحة الطبيب أو تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل السردين للحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق الموصى به.

نم جيدًا

هل أنت بومة الليل؟ هل يغمى عليك أكثر في الليل؟ إذن ، أنت تفعل كل شيء بشكل خاطئ! يمكن أن يساعدك الحصول على ليلة نوم جيدة لمدة 8 ساعات على الأقل في إدارة مستويات السكر في الدم. على العكس من ذلك ، يرتبط قلة النوم بحساسية الأنسولين ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

مراقبة مستويات السكر في الدم في المنزل

تحتاج إلى استشارة الطبيب فيما يتعلق بالنوع الصحيح من جهاز قياس جلوكوز الدم لمساعدتك على التأكد من أن مستويات السكر لديك ضمن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، تحقق من مستويات السكر في الدم مرة واحدة في الأسبوع لفهم صحتك.