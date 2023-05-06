اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توريد 66 ألفا و806 أطنان و238 كجم قمحا لـ22 موقعا بكفر الشيخ

السبت، 06 مايو 2023 06:47 م
توريد 66 ألفا و806 أطنان و238 كجم قمحا لـ22 موقعا بكفر الشيخ توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى، يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات  المحافظ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى اليوم السبت، 66806 أطنان و238  كجم.


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قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ



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