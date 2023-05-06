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تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز تتخطي الـ145 مليون دولار

السبت، 06 مايو 2023 09:17 ص
تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز تتخطي الـ145 مليون دولار الملك تشارلز
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أكد تقرير جديد أن حفل تتويج الملك تشارلز هو الأول من نوعه في بريطانيا منذ أكثر من سبعين عاماً سوف يُكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار، وحسب ما نشر موقع cnn الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن يُنعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن، كما تم إعلان يوم الاثنين يوماً للعطلة الرسمية في المملكة المتحدة احتفاءً بالمناسبة ومن أجل تمكين الناس من المشاركة في الاحتفالية ومتابعتها، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام.

الملك تشارلز
الملك تشارلز

 

وسيبدأ التتويج، الذي سيديره رئيس أساقفة كانتربري اليوم السبت وسيستمر ثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء لندن والمملكة المتحدة، وتبلغ الاحتفالات ذروتها في العطلة العامة يوم الاثنين الثامن من مايو.

 

وعلي جانب اخر عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا حول مراسم تتويج الملك تشارلز، وذكر التقرير أن المراسم تقام بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، والتى تأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، ودعى نحو 2300 شخص لهذا الحفل من بينهم 100 رئيس دولة.

 
وأضاف التقرير أنه يتوقع حضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، ويشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.
 
ولفت التقرير إلى أن الإنتشار الأمنى سيكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة فى يوم واحد، وستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه فى وسط لندن.

 

 


الملك تشارلز

حفل تتويج الملك تشارلز

بريطانيا

تشارلز



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