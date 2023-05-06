تفاصيل جولات وكيلى تعليم الأقصر وكفر الشيخ على المدارس أول أيام الامتحانات

المحافظات– أحمد مرعى-محمد سليمان

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، مدرستي صلاح الدين الابتدائية، والعوامية الإعدادية بإدارة الأقصر، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بها، وشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ.

وأوصى الدكتور صبرى خالد خلال زيارته، كافة الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ للاستعجال في الإجابة، حيث أن 56852 تلميذاً بالمرحلة الابتدائية يؤدون الامتحانات داخل 320 لجنة امتحانية، بينما يؤدي 24907 طالباً بالمرحلة الإعدادية داخل 199 لجنة امتحانية.

كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة الأستاذ صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

وشهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023 الخاص ببعض الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وسط انتظام بين المدارس المختلفة، حيث أدى طلاب الصفوف الرابع الابتدائي والخامس، والأول الإعدادي، والثاني، امتحان نهاية العام لمادة اللغة العربية، داخل لجان امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء.

فيما تابع محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، فى جولة انتظام الامتحانات حيث تفقد لجان الإمتحانات الإبتدائية والإعدادية، في مدرسة سيدي الخضري بقيادة سامية أحمد، حيث اعتمد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/203، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة، والتى بدأت اليوم 6 مايو الجارى، وتنتهى لجميع المراحل فى 24 مايو المقبل، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الإمتحانات طوال الشهر المقبل.

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات النقل للصفوف المتعددة، الأول الثانوي والسادس الابتدائي والأول الثانوي تعليم فني وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات فقد أدى 27066طالبا بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة العربية ، أدى 70109 طالب وطالبه في الصف السادس الابتدائي في امتحان مادتي واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية ،وأدى 30794 طالب وطالبة في الصف الأول تعليم فني في مادتي اللغة العربية و اللغة الإنجليزية للتعليم الصناعي والزراعي والفندقي ومادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية للتعليم التجاري وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات ،و الصف السادس الابتدائي بمدرسة السلام التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية كما تفقد كنترول المدرسة، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي والأول الثانوي والأول تعليم فني بمدرسة السلام الابتدائية من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، و مع التشديد علي عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان. وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.