تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل فندق فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل غرفة بفندق في الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل فندق في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة شخص داخل غرفة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

تم الاستماع لأقوال مسئولي الفندق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.