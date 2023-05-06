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تأجيل محاكمة متهم فى قضية اللجان النوعية بحلوان لجلسة 4 يونيو

السبت، 06 مايو 2023 03:04 م
تأجيل محاكمة متهم فى قضية اللجان النوعية بحلوان لجلسة 4 يونيو المستشار محمد السعيد الشربيني
كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

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قررت الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان لجلسة 4 يونيو.
 
 
واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
 
 

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قضية اللجان النوعية

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