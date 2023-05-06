جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه اليوم بالبطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعى فى الصرح البطريركى فى بكري.

وأضاف سكاف أنه سيتابع الجولة الأولى للمشاورات مع النواب والأحزاب السياسية غدا على أن تكون هناك جولة ثانية يتم فيها تحديد الاسم الذي سيمثل فريق المعارضة للذهاب الى انتخابات ديمقراطية والانتهاء من الشغور الرئاسي.

وشدد على ضرورة أن تتقاطع الحركة الداخلية التي يقوم بها مع الحركة الخارجية وصولا إلى انهاء الفراغ.

وأوضح أنه بحث اليوم مع البطريرك الماروني نتائج الجولة الأولى من المبادرة التي يقوم بها من أجل الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.