بايدن يدافع عن قرار دعم حرس الحدود بـ1500 جندى لمواجهة أزمة الهجرة

كتبت ـ رباب فتحى

دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن قراره بنشر 1500 جندي في الخدمة الفعلية بشكل مؤقت على الحدود ، قبل زيادة المهاجرين المتوقعة خلال أيام، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال بايدن يوم الجمعة في مقابلة مع ستيفاني روهلي من MSNBC: "لقد طلبت من الكونجرس المساعدة فيما يتعلق بما يحتاجون إليه على الحدود. إنهم بحاجة إلى المزيد من العملاء. إنهم بحاجة إلى المزيد من الناس . إنهم بحاجة إلى مزيد من العمل ".

وأوضح الرئيس أن القوات سترسل لمساعدة حرس الحدود وليس لتطبيق القانون. بموجب القانون الفيدرالي، لا يُسمح للقوات العاملة في الخدمة الفعلية بتنفيذ السياسات بشكل مباشر.

وقال بايدن إن القوات ستكون "هناك لتحرير عملاء الحدود الذين يجب أن يكونوا على الحدود. ولدينا ألف شخص آخرين يأتون ؛ إنهم قضاة لجوء ، لإصدار أحكام لتحريك الأمور ".

وقال مسئول أمريكي لصحيفة "ذا هيل" الثلاثاء الماضى، إنه سيتم نشر القوات لمدة 90 يومًا للمساعدة في العمل بما في ذلك الكشف والمراقبة وإدخال البيانات ودعم المستودعات.

ويأتي قرار بايدن بإرسال القوات إلى الحدود الأمريكية المكسيكية وفقا للمادة 42 - وهي سياسة تسمح بالطرد السريع للمهاجرين على الحدود وتمنعهم من طلب اللجوء – التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس.

واعترض النقاد على قرار الرئيس بالسماح بانقضاء السياسة دون تنفيذ خطة محددة.

وقدمت السيناتور كيرستن سينيما (من ولاية أريزونا) وتوم تيليس (جمهوري من نورث كارولاينا) مشروع قانون من الحزبين يوم الخميس لتمديد سلطة بايدن لطرد طالبي اللجوء المهاجرين دون عقد جلسة استماع.

وقالت سينيما في بيان: "إن تشريعاتنا تمنح الإدارة وقتًا لتنفيذ خطة واقعية وقابلة للتطبيق من شأنها تأمين حدودنا وحماية مجتمعات أريزونا على الخطوط الأمامية لهذه الأزمة ، وضمان معاملة المهاجرين معاملة عادلة وإنسانية".

وألقى تيليس باللوم على بايدن لعدم بذل المزيد من الجهد لمعالجة القضية.