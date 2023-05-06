اليوم السابع
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بايدن فى أول حوار بعد إعلان ترشحه لفترة ثانية: العمر يمنحنى الخبرة والحكمة

السبت، 06 مايو 2023 01:04 م
بايدن فى أول حوار بعد إعلان ترشحه لفترة ثانية: العمر يمنحنى الخبرة والحكمة جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت ــ رباب فتحى

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سعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أول مقابلة له منذ أن أعلن سعيه لولاية ثانية، إلى التقليل من المخاوف بشأن عمره بالقول، إنه الشخص الأكثر خبرة الذي ترشح للرئاسة على الإطلاق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال بايدن فى حواره مع ستيفاني روهلي على شبكة " MSNBC" الأمريكية "لقد اكتسبت الكثير من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس. وأنا أكثر خبرة من أي شخص يعمل في المكتب. وأعتقد أنني أثبت أنني شخص يحظى بالتقدير وشخص فعال أيضًا ".

حاول بايدن، والذي سيبلغ عمره 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية في حالة فوزه، في الأيام الأخيرة طمأنة الناخبين بشأن عمره، وتصوير مسألة العمر على أنها ميزة وليس عائقًا أمام الترشح. وفي المقابلة ، قال أيضًا إن نائبة الرئيس كامالا هاريس "لم تحصل على التقدير الذي تستحقه" ، وقد روّج لعملها السابق كمدعي عام لكاليفورنيا وكسناتور.

وأظهرت المقابلة أن الرئيس يسعى لطرح حجته لإعادة انتخابه وسط أزمات محتملة تلوح في الأفق، بما في ذلك نشر القوات الأمريكية على الحدود الجنوبية للبلاد وحكومة اتحادية على بعد أسابيع من التخلف عن سداد ديونها.

وبالمقارنة مع أسلافه، قدم بايدن عددًا أقل من المؤتمرات الصحفية ونادرًا ما يجلس لإجراء مقابلات مع الصحفيين، وبدلاً من ذلك اختار مقابلات ودية مع المشاهير أو مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة، إنه تم بث مقابلته مع ستيفاني، التي تستضيف برنامجا على شبكة تميل إلى التعاطف مع بايدن والقضايا الديمقراطية بشكل عام ، في الساعة 10 مساء الجمعة.

 

 


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