اليوم جلسة النطق على قاتل 7 من أسرته بعد إحالة أوراقه للمفتى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم السبت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، جلسة النطق على المتهم "ي.ع.ا" بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه، لاتهامه بقتل 7 من أسرته بينهم زوجته وأبنائه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5973 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ من إدارة شرطة النجدة بقيام المتهم بارتكاب واقعة إطلاق نار علي أسرته وذويهم بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ،انه علي اثر تلقي بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان ارتكاب الواقعة, فابصر المجني عليهما مضرحين في دمائهم كل من المجني عليه "م.ال.ح" و "س.س.إ" ربة منزل، المجني عليه و"أ.ال.م" و الطفل المجني عليه "آ.ي.ع" والمجني عليها الطفلة و"أ.ي.ع" والمجني عليه الطفل "و.ي.ع" وشرع في قتل الطفل "ئ.ي.ع"، وتبين قيام المتهم "ي.ع.ح" بارتكاب الواقعة، وأن المتهم سلم نفسه طواعية لقسم شرطة الرمل ثان ،وقدم السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وتبين من التحريات، أن الي وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها الأولي، غادرت علي أثرها مسكن الزوجية وبسبب رفضها العودة مرة أخري، وأثناء تواجد المتهم في عمله عقد العزم علي إزهاق روح زوجتة وباقي المجني عليهما وترك محل عمله، وتوجه إلي مسكن أسرة زوجته، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته وأهلها لرفض زوجتة العودة إلي مسكن الزوجية فتوجة الي دورة المياة وأشهر سلاحه الناري وشرع في إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليها، الأولي والثاني في المطبخ والثالث والرابع في ردهة المسكن وباقي المجني عليهما في غرفة النوم حتي نفذت الذخيرة التي كانت بحوزته بعدد 30 طلقة نارية، وأزهق روحهم جميعا، وقد بلغ مقصدة عدا المجني عليه الأخير حيث تم تداركه بالعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وسلم نفسه المتهم الي قسم شرطة الرمل ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كان المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ أمر بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أرسلت اوراق القضية الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسه اليوم السبت للنطق بالحكم .