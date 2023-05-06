النيابة تباشر التحقيقات فى حادث حريق معرض موبيليا شرق الإسكندرية

وكانت قد قامت قولت الحماية المدنية بالإسكندرية بإخلاء عقار شارع القاهرة الذى اندلع فيه النيران وقطع المرافق عن العقار والعقارات المجاورة لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم في حريق هائل اندلع بمعرض أثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، ما أدى إلى التهام وتفحم محتوياته بالكامل، وحالات الوفاة نتيجة الاختناق، فيما يجرى حصر الخسائر ومتابعة عمليات الإطفاء في الوقت الراهن.

بدء حريق الإسكندرية اليوم حين تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بمعرض أثاث بالعقار رقم 148 بشارع القاهرة بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمعرض أثاث بالعقار المشار إليه والمكون من 11 طابقًا مأهول بالسكان.

وكشفت المعاينة التهام النيران محتويات المعرض بالكامل بـ "الميزانين" ووصلها للطابق الأول علوي، ووقوع 3 حالات وفاة، وتواصل 7 سيارات إطفاء محاولات السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد النيران لباقي طوابق العقار، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.