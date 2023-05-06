"النيابة الإدارية" تعقد اليوم مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2022

كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

أعلنت النيابة الإدارية، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات ستبدأ السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية، أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية، ومنها:

1. التأكيد على الحضور فى الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.