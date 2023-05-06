اليوم السابع
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الملك تشارلز يتوقف لتقديم التحية لقادة من جميع الأديان فى مراسم التتويج

السبت، 06 مايو 2023 03:23 م
الملك تشارلز يتوقف لتقديم التحية لقادة من جميع الأديان فى مراسم التتويج الملك تشارلز فى مراسم التتويج
كتبت ـ رباب فتحى

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قدم الملك تشارلز الثالث، التحية لممثلين من جميع الأديان حضروا حفل تتويجه فى كنيسة وستمنستر آبى. وبعد التتويج وعند خروج الملك إلى عربته توقف لإلقاء التحية على القادة الدينيين.

وقال القادة الدينيين "جلالة الملك، كجيران في الإيمان، نحن ندرك قيمة الخدمة العامة. نتحد مع الناس من جميع الأديان والمعتقدات في تقديم الشكر، ونخدمك من أجل الصالح العام."، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونظرًا لأن المجموعة تضم إفرايم ميرفيس، الحاخام الرئيستى، فلا يتم استخدام ميكروفون لهذا القسم لتزامن المراسم مع يوم السبت، وهو يوم مقدس لليهود.

وقالت الصحيفة إن القادة الدينيين الآخرين هم فين بوجودا سيلاويمالا نياكا ثيرا، راهب لندن البوذي، وإندارجيت سينج، وهو عضو بارز في مجتمع السيخ، ورادها موهان داس تمثل الهندوس، وعلياء عزام تمثل المسلمين.


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

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المشاركون في حفل تشارلز

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ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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