الملكة كاميلا تتوج بتاج يحمل مجوهرات الملكة إليزابيث تكريما لها

كتبت ـ رباب فتحى

توجت الملكة كاميلا بارتداء تاج الملكة ماري، الذي نقل من برج لندن لإجراء تعديل على حجمه استعداداً لمراسم التتويج اليوم.

وفي خطوة تهدف إلى تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أعيد ترصيع التاج بأحجار الماس من مجموعة مجوهراتها الشخصية، معروفة باسم كولينان 3 و 4 و5.

ودأبت الملكة الراحلة على وضع تلك الماسات في دبوس زينة "بروش"، وهي مكتشفة في جنوب أفريقيا.

ويعتقد أنها المرة الأولى في "التاريخ الحديث" التي يجري فيها "إعادة تدوير" تاج قديم من أجل مراسم تتويج.

وقال جاستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري وهو يضع التاج فوق رأس كاميلا "أتمنى أن تمتلئ عبدتك كاميلا ، التي ترتدي هذا التاج ، بنعمتك الوفيرة وبجميع الفضائل الملكية ؛ أحكم في قلبها يا ملك المحبة حتى تتوج بنعمتك وهي واثقة من حمايتك. بيسوع المسيح ربنا. آمين."