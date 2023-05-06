اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المكسيك: تحرير 2115 مهاجرا مختطفين من قبل العصابات في 2022

السبت، 06 مايو 2023 09:15 ص
المكسيك: تحرير 2115 مهاجرا مختطفين من قبل العصابات في 2022 الشرطة المكسيكية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات المكسيكية تحرير 2115 مهاجرا من مختلف الجنسيات اختطفوا من قبل عصابات التهريب والمخدرات في البلاد خلال العام الماضي.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت أن العصابات تتقاضى أموالا من المهاجرين لمساعدتهم على العبور من المكسيك قبل أن تختطفهم للحصول على فدية لإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن تلك العمليات تكررت خلال الشهور الأخيرة أيضا.
 
وتابعت الشبكة أن الشكاوى إلى الشرطة حول اختفاء عدد من المهاجرين قادت عدة مرات إلى التحقيق والعثور على عشرات آخرين محتجزين ضد إرادتهم في عدة ولايات بالبلاد.

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