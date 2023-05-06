المفتى يشكر حكومة الهند والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية والسفارة.. التفاصيل

كتب لؤى على

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر والتقدير للحكومة الهندية والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية والسفارة الهندية في القاهرة على نجاح زيارته الرسمية للهند التي استمرت 5 أيام.

وأثنى مفتي الجمهورية على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، مؤكدًا أن هذه الزيارة وما تم فيها من لقاءات مثمرة هي بمنزلة حافز كبير لمواصلة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التواصل الديني مع الخارج وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية لمصر في كافة أرجاء العالم.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور و هيئات الإفتاء في العالم: إن فضيلة المفتي استطاع من خلال هذه الزيارة أن يمد المزيد من جسور التواصل الديني والإفتائي مع الهند والعمل على تبادل الخبرات.

وأضاف: إن الحفاوة الهندية الكبيرة التي شهدناها خلال لقاءات المفتي مع كبار المسئولين والعلماء على مدار خمسة أيام تؤكد مدى الثقل الديني والإفتائي لمصر وقادتها الدينيين. مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية في التواصل مع الخارج من أجل نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف لتحقيق السلم العالمي.

وكان مفتي الجمهورية قد بدأ زيارته الرسمية إلى الهند قبل خمسة أيام حيث الْتقى فضيلته المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بالعاصمة نيودلهي، ومساعد وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الأوسط، كما الْتقى عمداء وأساتذة الجامعة الإسلامية بنيودلهي، وألقى محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.

والْتقى المفتي كذلك وسماحة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار مفتي الهند، وألقى خطبةَ الجمعة، من جامع الفتوح بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، الذي يعد أكبر مسجد على مستوى الهند، بحضور حوالي 30 ألف مصلٍّ، والتقى أيضًا طلاب جامعة الثقافة الإسلامية في ولاية "كيرالا" بالهند.