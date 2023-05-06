المصابات فى حادث سقوط مصعد عقار بالهرم يكشفن التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابات في حادث سقوط مصعد عقار بالهرم، وذكرن أنهن خلال استقلالهن المصعد، فوجئن بحدوث خلل فني وسقوط المصعد للطابق الأرضي، مما أدى لإصابتهن.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، كما تم معاينة المصعد، وإعداد تقرير لتحديد سبب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد سقوط مصعد عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 سيدات أثناء استقلالهن المصعد، تعرض للسقوط، مما أسفر عن إصابتهن، وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.