الكونغو الديمقراطية: مصرع أكثر من 120 شخصا جراء فيضانات شرقى البلاد

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أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن أكثر من 120 شخصا لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية ناجمة من هطول أمطار غزيرة بإقليم كيفو الجنوبية شرقي البلاد.

وقال حاكم إقليم كيفو الجنوبية،تيو نجوابيدجي - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم السبت - إن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.

وكان مساعد حاكم منطقة كاليهي أرشيميد كارهيبوا قد أعلن غرق قرى في منطقة كاليهي الواقعة غرب بحيرة كيفو، والتي تشكل الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب البحيرات إلى حد كبير.